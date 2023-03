Đukanović: Na ovim izborima moramo prekinuti agoniju

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i crnogorsko društvo nalaze se u ozbiljnoj agoniji, i to treba na izborima hitno prekinuti, ocijenio je predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović.

Iz DPS-a je saopšteno da je u sali Centra za kulturu u Beranama održana tribina Đukanovića, kandidata te stranke za predstojeće predsjedničke izbore.

On je rekao „da se u ovom trenutku nalazimo pred možda najvećim izazovom u novijoj političkoj istoriji Crne Gore“.

“Iza nas je veoma plodan period razvoja na ekonomskom i demokratskom planu“, kazao je Đukanović.

Kako je rekao, nakon obnove nezavisnosti državna politika, koju je dominantno kreirao i realizovao DPS zajedno sa koalicionim partnerima, uspjela je da pomakne državu naprijed i stvori šanse i rezultate koji su obezbjeđivali neuporedivo kvalitetniji život svih građana.

To je, kako je naveo Đukanović, politika koja je devedesetih godina očuvala mir i učvrstila međuvjerski i multietnički sklad.

„To je politika koja je obezbijedila ekonomsku samostalnost Crne Gore i stvorila šansu za dinamičan ekonomski razvoj zbog čega je država bila najdinamičnija ekonomija na jugoistoku Evrope“, kazao je Đukanović.

On je rekao da potpuno razumije evropsku političku i demokratsku kulturu, i da je dio te kulture promjena vlasti.

„Danas, dvije i po godine kasnije, dolazimo do potvrde onog što svaki mudar i iskusan čovjek zna – nije svaka promjena, promjena na bolje“, naveo je Đukanović.

On je dodao da niko ne želi sebi promjenu na gore.

„Ako želimo promjenu, želimo da bude makar istog kvaliteta kao ona politika koju mijenjamo”, kazao je Đukanović.

On je upitao šta se desilo u posljednje dvije i po godine.

„Svaki elementarno misleći čovjek može reći samo jednu rečenicu: bilo i ne ponovilo se“, rekao je Đukanović.

Crna Gora je, kako je naveo, bila država vrlo uzorne funkcionalnosti.

„Danas imamo Vladu koja je duže u tehničkom mandatu nego što je bila u punom političkom“, kazao je Đukanović.

Kako je rekao, posljedica takve političke nelegitimnosti vlade je i okolnost da se generiše nesposobnost parlamentarne većine da riješava otvorene probleme u ukupnom sistemu vlasti.

„Vi danas u sudskoj vlasti imate višegodišnja v.d. rješenja od predsjednika Vrhovnog suda, vrhovnog državnog tužioca, Sudskog i Tužilačkog savjeta“, naveo je Đukanović, dodajući da su to „tragični“ učinci parlamentarne većine.

Prema njegovim riječima, na ekonomskom planu dogodile su se ozbiljne štete.

„Pogledajte šta se dogodilo sa sistemom zdravstvenog osiguranja, odnosno šta su uradili ekonomski i politički vagabundi“, dodao je Đukanović.

On je kazao da su penzioneri zaboravljeni politikom prethodne dvije vlade, kao i one kategorije koje su korisnici socijalnih prava.

Đukanović je rekao da aktuelne vlasti prećutkuju kolika je inflacija u Crnoj Gori.

Kako je kazao, inflacija u Evropskoj uniji je bila deset odsto, a u Crnoj Gori 18 odsto.

Đukanović je naveo da je realna plata građanina Crne Gore ovog januara 5,1 odsto niža nego u januaru prošle godine.

„Dakle, kako rezimirati ove učinke? Ja bih rekao da je ovo ozbiljna agonija u kojoj se nalazi crnogorska država i crnogorsko društvo, i to treba hitno prekinuti”, poručio je Đukanović.

On je kazao da su predstojeći predsjednički izbori zakazani za 19. mart izuzetno značajni.

Prema riječima Đukanovića, predsjednički izbori su prvo poluvrijeme onoga što slijedi.

„Nakon njih idu prijevremeni parlamentari izbori, nakon kojih ćemo dobiti odgovornog domaćina – odnosno odgovornu vladu”, kazao je Đukanović.

