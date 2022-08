Đukanović na Cetinju obišao povrijeđene

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović obišao je danas povrijeđene u pucnjavi na Cetinju, a koji su hospitalizovani u Opštoj bolnici (OB) “Danilo I”.

Iz Službe za informisanje predsjednika saopšteno je da je Đukanović povrijeđene obišao zajedno sa vršiocem dužnosti direktora OB “Danilo I” Ivanom Ivanovićem, informisao se o njihovom zdravstvenom stanju i poželio brz oporavak.

U cetinjskoj bolnici na liječenju se nalaze dvije osobe ranjene u pucnjavi u petak.

U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) na liječenju se nalaze tri pacijenta povrijeđena u pucnjavi, od kojih su dva van životne opasnosti, dok je treći životno ugrožen.

Pacijent koji je bio smješten na Klinici za neurohirurgiju KCCG-a otpušten je na dalje kućno liječenje.

