Đukanović: Možda u ovom trenutku možemo glasati za jednog sudiju

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) može glasati za jednog sudiju Ustavnog suda ako postoji spremnost da se razgovara o utvrđivanju datuma prijevremenih parlamentarnih izbora i odustane od usvajanja neustavnih zakona, kazao je predsjednik Crne Gore i lider DPS-a Milo Đukanović.

On je novinarima u Tirani, nakon samita Evropska unija – Zapadni Balkan, rekao da je primarni predlog DPS-a bio da se proces izbor sudija Ustavnog suda vrati na početak.

Upitan da li će DPS glasati za jednog sudiju Ustavnog suda i da li je to mjera kompromisa, Đukanović je naveo da je njihov primarni predlog bio jasan, da se vrate na početak tog procesa i da su spremni da razgovaraju o izboru četvoro sudija.

On je kazao da je procedura izbora sudija Ustavnog suda nakaradno krenula.

Kako je naveo Đukanović, većina od 41 poslanika, preko svojih predstavnika u Ustavnom odboru, bez konsultacija sa opozicijom utvrdila je kandidatsku listu i ispostavila je sa očekivanjem da joj se opozicija pridruži.

On je rekao da se to tako ne radi.

“Rekli smo, hajde da se vratimo natrag i razgovaramo jer sam siguran da iz one liste od 18 kandidata možemo doći do četvoro ljudi koje će podržati i vlast i opozicija”, naveo je Đukanović.

Međutim, kako je rekao, nije postojalo spremnosti sa te strane.

Đukanović je rekao da su ukoliko postoji spremnost da se razgovara o drugim pitanjima – o utvrđivanju datuma za prijevremene parlamentarne izbore, i da se odustane od urušavanja ustavno-pravnog sistema kroz usvajanje neustavnih zakona u parlamentu, spremni da razgovaraju i o korekciji njihovog stava kada je u pitanju popuna Ustavnog suda.

“Možda možemo u ovom trenutku glasati za izbor jednog sudije Ustavnog suda da bismo stvorili uslove da opet imamo većinu od ukupnog broja sudija”, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, time Ustavni sud postaje funkcionalan.

“Pa ostavljamo onda priliku da se u nakladnom procesu dođe do neke zajedničke liste kandidata, u tom slučaju za tri sudije, čime bi se stvorili uslovi da se u plenumu dođe do lakšeg konsenzusa”, rekao je Đukanović.

DPS pozvao je danas šefove poslaničkih klubova da sjutra održe sastanak na kome bi postigli dogovor u vezi sa izborom sudija Ustavnog suda.

Đukanović je kazao da je to logičan i odgovoran potez nakon što je DPS prije nekoliko dana zatražio prolongiranje u izjašnjavanju o predlogu kandidata za sudije Ustavnog suda i nakon što je predsjednica parlamenta Daniijela Đurović izašla tome u susret.

Kako je rekao, ako su to tražili, onda je sada logično da budu inicijativni i da se to dobijeno vrijeme na racionalan način iskoristi.

“Šef našeg poslaničkog kluba pozvao je kolege da se razgovara o onom paketu pitanja kojeg smo mi definisali u obrazlaganju inicijative za odlaganje izjašnjavanja o predlogu za sudije Ustavnog suda”, kazao je Đukanović.

Tada su, kako je naveo, kazali da žele da se razgovara o terminu za zakazivanje prijevremenih parlamentarnih izbora i o tome da li je moguće zaustaviti donošenje zakona u parlamentu koji udaraju na ustavno-pravni poredak Crne Gore.

“Kao i da smo u tom sklopu spremni da razgovaramo i o našem odgovornom odnosu prema potrebi da se izabere jedan sudija Ustavnog suda, čime bi se deblokirao rad Ustavnog suda i stvorili uslovi za legitimizaciju izbornog procesa koji bi trebalo da se dogodi u bliskoj budućnosti”, rekao je Đukanović.

On je ocijenio da se sa sigurnošću mogu očekivati predsjednički izbori u martu ili aprilu.

“Ono što mi želimo prije toga je održavanje parlamentarnih izbora da bi zemlja izašla iz stanja institucionalne blokade u kojoj se nalazi i iz opasnosti koje lebde kada je u pitanju ekonomska i održivost javnih finansija, i da bi Crna Gora dobila odgovornu vladu koja će zemlju nastaviti da vodi evropskim putem”, zaključio je Đukanović.

