Đukanović: Dio podrške nije aktiviran u prvom krugu

Podgorica, (MINA) – Predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović kazao je da ima ozbiljnu prednost u odnosu na protivkandidata Jakova Milatovića, navodeći da ima “rezervoare” biračke podrške koji nijesu aktivirani u prvom krugu.

Đukanović je na konferenciji za novinare kazao da su izbori protekli u mirnoj atmosferi, što je još jedan transparentan proces koji svjedoči rastu demokratske kulture u Crnoj Gori.

„To nas raduje jer vjerujemo da se ostvaruje ono što afirmišemo kao svoju politiku i program, a to je da je Crna Gora svakog dana sve bliže svom strateškom cilju, a to je da živi na temeljima koje predstavlja evorpski sistem vrijednosti“, rekao je Đukanović.

On je kazao da je u prvom krugu su ostvarili ono što su željeli i planirali.

„Ostvario sam 36 odsto glasova, to je iznad 120 hiljada glasova, što smatram zaista veoma vrijednim rezultatom koji me ispunjava zadovoljstvom“, kazao je Đukanović.

kako je naveo, to je ozbiljna prednost u odnosu na kandidata sa kojim će se takmičiti u drugom krugu.

„Nije to samo razlog razdovoljstva, nego i jasno prepoznavanje određenih rezervoara biračke podrške koji nijesu aktivirani u prvom krugu. Nekako smo dinamizirali aktiviranje svih potencijala podrške u prvom krugu, apsolutno znamo gdje su ti džepovi buduće podrške“, rekao je on i dodao da će u sljedećih 14 dana vrijedno raditi na njihovom aktiviaranju.

Đukanović je kazao da su zadovoljni brojem birača koji vjeruje u profil njihove politike.

On je ocijenio da su rezultati predsjedničkih izbora potvrdili da Crna Gora zaista treba parlamentarne izbore.

„Rezulati izbora potvrđuju da je ogromna većina biračkog tijela raspoložena da u sljedećih nekoliko mjeseci zaključimo te najvažnije izbore i da Crnu Goru izvedemo iz krize“, rekao je Đukanović.

On je ocijenio da je ishod prvog kruga predsjedničkih izbora odličan vjetar u jedra da na skorim parlamentarnim izborima bude potvrđena snaga građanske i evropske Crne Gore i da dođe do Vlade koja će državu uvesti u Evropsku uniju (EU).

