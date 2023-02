Đukanović: Crna Gora iskreno i prijateljski uz Tursku

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, u teškim danima za Tursku, iskreno i prijateljski uz tu državu, naveo je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje Predsjednika, Đukanović se upisao u Knjigu žalosti u Ambasadi Turske u Podgorici, koja je otvorena povodom zemljotresa koji je pogodio tu državu.

“S ogromnom tugom primio sam vijest o stravičnom zemljotresu koji je pogodio južnu Tursku, odnio na hiljade života, razorio brojne porodice i domove”, kazao je Đukanović.

On je, kako se navodi u saopštenju, u ime građana Crne Gore i u svoje ime izrazo najdublje saučešće.

“Ostajemo nijemi pred prizorima i vijestima, koje nam neprestano pristižu, i neizrecivim bolom koji je nadvladao radost života naših turskih prijatelja. U ovim teškim danima za Vašu zemlju, Crna Gora je iskreno, prijateljski uz Tursku”, naveo je Đukanović.

