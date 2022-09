Đukanović: Crna Gora blizu cilja da dobije stabilnu vladu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je blizu cilja da, kroz demokratske procedure, uključujući i parlamentarne izbore, dođe do stabilne političke vlade koja će nastaviti da vodi državu putem evropskog razvoja, ocijenio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je, nakon sastanka lidera Brdo-Brioni Procesa, kazao da je na samitu pomenuo da Crna Gora posljednje dvije godine prolazi jednu interesantnu fazu demokratskog razvoja.

Đukanović je dodao da je to možda iz ugla susjeda, regiona i Evropske unije (EU) moglo izgledati i problematično, ali da je Crna Gora i u tom period pokazala čvrstu opredijeljenost za dalji nastavak evropskog puta i izdržala sva iskušenja kroz koja je prolazila.

„Crna Gora je danas bliže nego bilo kada tokom te dvije godine svom cilju, a to je da kroz demokratske procedure, uključujući i parlamentarne izbore, dođe do stabilne političke vlade koja će nastaviti da zemlju vodi putem evropskog razvoja“, istakao je Đukanović.

Kako je naveo, Crna Gora je u čitavom periodu od 2006. godine bila važan promoter evropskih vrijednosti u regionu.

„I ubijeđen sam da će tako biti i ubuduće, i da će Crna Gora nastaviti sa intenzivnom saradnjom unutar regiona, vjerujući da će ta regionalna saradnja svima nama pomoći da što prije dostignemo svoj evropski cilj“, rekao je Đukanović.

On je kazao da je, uobičajeno, glavna tema Samita bila evropska perspektiva regiona Zapadnog Balkana.

„I ovogodišnji samit je potvrdio da su Slovenija i Hrvatska nedvosmislena podrška evropskom putu razvoja svih zemalja regiona, i da su prijatelji i susjedi koji će unutar EU nastaviti da zagovaraju izvjesnost dogledne perspektive članstva za države regiona“, naveo je Đukanović.

Kako je rekao, tome svjedoče i usvojeni zaključci sa današnje rasprave, gdje se posebno potencira važnost ubrzavanja procedure pregovora sa svim zemljama regiona koje su u različitim fazama procesa pridruživanja EU.

On je kazao da se posebno ističe važnost dodjele statusa kandidata Bosni i Hercegovini, na tragu onog što je već urađeno za Ukrajinu, a da se dodatno potencira važnost obezbjeđivanja bezviznog režima odnosa između svih zemalja u regionu i EU.

„Treba podsjetiti da je Kosovo još jedina zemlja našeg regiona koja nema povoljnost tog olakšanog putovanja za svoje građane unutar EU“, dodao je Đukanović.

On je ocijenio da je ukupan razgovor bio veoma odgovoran, i da su u maksimalnoj mjeri izbjegavana konfliktna pitanja koja imaju bilateralni karakter, ili koja su možda čak i konfliktna pitanja pojedinih zemalja kao unutrašnja pitanja.

„Do izražaja je došlo zajedničko opredjeljenje da je evropski put najbolji izbor za sve zemlje našeg regiona i da treba nastaviti sa intenzivnim kontaktom sa EU i zemljama članicama kako bi se taj put što je više moguće otvorio i kako bi se stvorili uslovi za ubrzanje tog procesa“, naveo je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS