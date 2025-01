Dukaj: Zabrinuti nepovoljnim razvojem situacije u pojedinim samoupravama

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave (MJU) zabrinuto je nepovoljnim razvojem situacije u pojedinim samoupravama, jer izostaje funkcionalnost institucija i ugrožava se javni interes, poručio je resorni ministar Maraš Dukaj.

Zakon o lokalnoj samoupravi, kako je rekao, propisuje raspuštanje skupštine koja duže od šest mjeseci ne održava sjednice, ne izvršava sudske odluke, ili ne vrši svoje nadležnosti.

„U Budvi tek teku rokovi za konstituisanje novoizabrane Skupštine opštine (SO) nakon održanih izbora u novembru prošle godine“, naveo je Dukaj na mreži X.

On je poručio da je interes građana da se SO Budva konstituiše u zakonskom roku, jer bi u suprotnom predsjednik Crne Gore morao raspisati nove, treće po redu izbore u toj opštini za manje od godinu.

Dukaj je ukazao i na izazove u Opštini Kotor u kojoj već četiri mjeseca nije moguće okončati izborni proces, što direktno ugrožava funkcionisanje lokalne samouprave.

„Zato apelujem na relevantne institucije da preduzmu aktivnosti u okviru svojih nadležnosti kako bi se građanima obezbijedilo pravo na lokalnu samoupravu i njeno zakonito funkcionisanje“, naveo je Dukaj.

On je rekao da su izlaz iz ovog političkog galimatijasa lokalni izbori u jednom danu i neposredan izbor presjednika opština.

