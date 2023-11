Dukaj: Podrška reformi javne uprave izuzetno važna

Podgorica, (MINA) – Cilj reforme javne uprave u Crnoj Gori je da se obezbijedi puna primjena prava Evropske unije (EU), kroz uspostavljanje javne uprave zasnovane na inkluziji i kreiranju javnih servisa u skladu sa potrebama građana, rekao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

On je, na konferenciji „Pokretanje revidiranih principa javne uprave“, u organizaciji SIGMA/OECD u Parizu, kazao da je podrška reformi javne uprave u Crnoj Gori od izuzetne važnosti.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), Dukaj je zahvalio SIGMA-i na sveobuhvatnoj podršci koju Crnoj Gori godinama kontinuirano daje u procesu reforme javne uprave.

„Cilj reforme javne uprave u Crnoj Gori je da se obezbijedi puna primjena prava EU, kroz uspostavljanje javne uprave zasnovane na inkluziji, jednakim mogućnostima za sve, kao i kreiranju javnih servisa u skladu sa potrebama građana“, kazao je Dukaj.

On je dodao da Crna Gora već implementira strateški okvir koji je zasnovan na principima SIGMA-e u kontekstu stvaranja dobre javne uprave.

Dukaj je istakao da je vizija Strategije reforme javne uprave za period od prošle do 2026. godine profesionalna javna uprava, koja kvalitetno pruža usluge krajnjim korisnicima i ima adekvatne kapacitete za pristupanje EU.

„Naš odgovoran rad i dosadašnji uspjesi su stvorili preduslove da Evropska komisija (EK) to prepozna i finansijski podrži proces reforme javne uprave putem sektorske budžetske podrške, čija vrijednost iznosi skoro 20 miliona EUR“, rekao je Dukaj.

Prema njegovim riječima, podrška reformi javne uprave u Crnoj Gori je od izuzetne važnosti, jer se, kako je dodao, žele postići specifični ciljevi programa.

„Ti ciljevi se poklapaju i sa opredjeljenjem Vlade, da stvorimo uspješnu, demokratsku javnu upravu“, kazao je Dukaj.

On je naveo da je kroz izvještaj o sprovođenju strategije reforme javne uprave konstatovano da je javna administracija u Crnoj Gori napravila napredak u reformi javne uprave, posebno kroz težnju da se stvori zakonodavni okvir usklađen sa evropskom regulativom.

„Ovdje posebno ističemo da je MJU pripremilo Nacrt zakona o Vladi koji smo uputili na mišljenje EK i usaglašavali sa Venecijanskom komisijom u namjeri da dobijemo što kvalitetniji tekst tog zakonskog rješenja“, rekao je Dukaj.

On je dodao da vjeruje da će Crna Gora i u narednom periodu moći da računa na snažnu podršku evropskih partnera.

„Uprkos izazovnom periodu koji je za nama, a koji je obilježen političkom nestabilnošću, koji zajedno sa sajber napadima vidim kao ključne izazove koje smo imali u procesu reforme javne uprave, uz organizacione i kadrovske promjene u više navrata, Vlada je ostala posvećena prioritetima na polju uspostavljanja profesionalne javne uprave“, rekao je Dukaj.

Iz MJU su rekli da su na konferenciji predstavljeni revidirani principi javne uprave za ovu godinu i platforma za ministre koji koordiniraju reforme javne uprave, kako bi razmijenili mišljenja i iskustva o tome kako ažurirani principi mogu ojačati nacionalne reforme javne uprave.

