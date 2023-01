Dukaj: Mladi predstavljaju najveće bogatstvo Mojkovca

Podgorica, (MINA) – Mladi predstavljaju najveće bogatstvo Mojkovca, pa se povećanjem životnog standarda i stalnim razvojem stvaraju uslovi da oni nastave život u svom zavičaju, a ne negdje drugo, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), Dukaj je čestitao 7. januar – Dan opštine Mojkovac, predsjednicima Opštine i Skupštine opštine, Vesku Deliću i Marku Janketiću.

“Mladi predstavljaju najveće bogatstvo Mojkovca, pa se otvaranjem novih radnih mjesta, povećanjem životnog standarda i stalnim razvojem stvaraju uslovi da mladi nastave život u svom zavičaju, a ne negdje drugdje“, navodi se u čestitki.

Dukaj je poručio da MJU nastavlja sa podrškom opštini Mojkovac u oblasti reforme javne uprave i digitalizacije, što treba da obezbijedi povećanje zadovoljstva građana uslugama i povjerenja građana u rad javne uprave.

„Sa jasnim uvjerenjem da će Mojkovac nastaviti svoj razvoj u kontinuitetu, još jednom vam čestitam Dan opštine”, naveo je Dukaj.

Kako je kazao, unapređenjem turističke, privredne i poljoprivredne ponude, modernizacijom infrastrukture i valorizacijom bezbrojnih resursa, Mojkovac ima potencijal da postane dragocjeno mjesto na razvojnoj mapi Crne Gore.

