Dukaj: Milatović nije raspisao izbore u Andrijevici, iako je istekao rok za konstituisanje SO

Podgorica, (MINA) – Predsjednik države Jakov Milatović nije danas raspisao izbore u Andrijevici, iako je istekao rok za konstituisanje Skupštine Opštine (SO), kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

On je u objavi na društvenoj mreži X, naveo da je Ministarstvo javne uprave dalo mišljenje lokalnim skupštinama Andrijevice i Budve da rokovi za konstituisanje skupštine teku od momenta objavljivanja konačnih rezultata izbora u Službenom listu.

“Iako su konačni izbori za odbornike u Skupštini Opštine Andrijevica utvrđeni 6.juna, Milatović nije danas raspisao izbore”, rekao je Dukaj.

On je dodao da u tom Vladinom resoru preduzimaju sve mjere iz svoje nadležnosti u cilju pravilne i jednake primjene propisa u svim opštinama.

“Čime obezbjeđujemo pravnu sigurnost, transparentnost, predvidljivost i opravdana očekivanja građana i učesnika izbornog procesa”, rekao je Dukaj.

On, kako je istakao, smatra da je suvišno i nepotrebno dovoditi u pitanje ono što je pravno i objektivno nesporno, a što je jasno regulisano važećim zakonima.

