Državni organi da otvore alternativnu mejl adresu

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozvao je organe javne uprave da što prije otvore i učine dostupnim alternativne mejl naloge putem kojih bi fizička i pravna lica mogla komunicirati sa njima.

Iz CGO su kazali da bi se time obezbijedilo funkcionisanje sistema i dnevno ispunjavanje potreba građana i privrednih subjekata.

“CGO izražava zabrinutost zbog činjenice da Vlada već duže od 15 dana ne uspijeva da osposobi sistem do nivoa da se mogu naći elementarne zvanične informacije i ostvariti komunikacija sa zaposlenima u javnoj upravi, a što utiče i na efektivnost rada brojnih subjekata”, kaže se u saopštenju.

U CGO smatraju da činjenica da su različiti subjekti toliko dugo uskraćeni za brojne informacije, ostvarenje svojih prava, ali i pristupanje e-servisima, bez izvjesnosti rješenja, dodatno narušava povjerenje u institucije i poništava male iskorake reforme javne uprave u čijoj osnovi je i e-uprava.

“Državne institucije moraju u svakom momentu biti u službi građana, a pogotovo u situacijama poput ove moraju demonstrirati odgovoran i posvećen odnos i pronalaziti djelotvorna rješenja za ublažavanje nastalih negativnih posljedica sajber napada”, navodi se u saopštenju.

