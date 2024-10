Državljanin Kuvajta uhapšen zbog falsifikovanja pasoša

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su na podgoričkom Aerodromu A.A. (50) iz Kuvajta zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, njihovi službenici su u ponedjeljak, prilikom granične kontrole putnika aviokompanije koja saobraća na liniji Podgorica – London, provjerom putne isprave A.A, utvrdili odstupanja u odnosu na originalni pasoš Kuvajta u broju putne isprave, štamparskim grešakama i tehnici izrade.

“Imenovani je policijskim službenicima saopštio da je navedenu putnu ispravu nabavio u Kuvajtu za novčani iznos od šest hiljada EUR koje je po dolasku u London trebalo da plati, te da je osoba bez državljanstva”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sa događajem upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem nalogu je A.A. uhapšen.

“Protiv njega je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave”, rekli su iz policije.

Kako su kazali, A.A. će danas biti priveden Osnovnom državnom tužilaštvu na dalje postupanje.

“U toku su dalje provjere putem NCB Interpola Podgorica radi utvrđivanja identiteta lica”, dodaje se u saopštenju.

