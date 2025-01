Državljanima Albanije određeno zadržavanje zbog nasilničkog ponašanja

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata dvojici državljana Albanije zbog, kako je saopšteno, krivičnog djela nasilničko ponašanje u sticaju sa teškom tjelesnom povredom.

Iz ODT-a su kazali da su osumnjičeni F.R. i J.T. u petak, na graničnom prelazu Božaj, napali oštećenog J.M. zbog nesporazuma oko tranzitnih papira za špediciju.

„I to tako što je J.T. držao s leđa rukama oko struka oštećenog, a za koje vrijeme mu je F.R. zadavao udarce, nanijevši mu tešku tjelesnu povredu u vidu frakture nosa“, naveli su iz ODT-a.

