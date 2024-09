Zvanje saradnika u socijalnoj inkluziji RE u obrazovanju za 15 kandidata

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) organizovalo je obuku za 15 kandidata koji su stekli zvanje saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana (RE) u obrazovanju.

Kako je saopšteno iz MPNI, obuka je organizovana od 16. do 28. avgusta u prostorijama Gimnazije “Slobodan Škerović”.

U saopštenju se navodi da su posebno bili ohrabreni pripadnici romske i egipćanske zajednice da se prijave na poziv obuke.

„Obuku je pohađalo 15 kandidata pripadnika RE zajednice, koji su stekli zvanje Saradnik u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u obrazovanju”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su svi polazanici pokazali spremnost za obučavanje i motivaciju za uključivanje u programe osposobljavanja.

Kako je saopšteno iz MPNI, taj Vladin resor je inicirao i finansirao program obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje organizator socijalne inkluzije Roma i Egipćana u obrazovanju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS