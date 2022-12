Značajna saradnja Crne Gore i Azerbejdžana u pogledu efikasne javne uprave

Podgorica, (MINA) – Saradnja Crne Gore i Azerbejdžana značajna je u svim oblastima kao i slučaju razmjene dobrih praksi na uspostavljanju efikasne javne uprave, modernizaciji i inovacijama u javnom sektoru, izgradnji administrativnih kapaciteta, rekao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), Dukaj se tokom zvanične posjete Azerbejdžanu sastao predsjednikom Državne agencije za javne usluge i socijalne inovacije RA (SAPSSI), Ulivom Mehdijevim.

Sastanku je, kako se navodi, prethodio obilazak ASAN servisnog centra, prilikom koje je Mehdijev detaljnije upoznao Dukaja sa načinom rada i uslugama koje pruža ova državna agencija.

Mehdijev je zahvalio Dukaju na učešću na forumu i naglasio da stoje na raspolaganju MJU za dalju saradnju i primjenu svog znanja i iskustva u cilju unapređenja oblasti javnih usluga u Crnoj Gori.

Kako se dodaje, Dukaj je istakao značaj saradnje dvije prijateljske države u svim oblastima.

“Kao i u konkretnom slučaju na razmjeni dobrih praksi na uspostavljanju efikasne javne uprave, modernizaciji i inovacijama u javnom sektoru, izgradnji administrativnih kapaciteta, sa posebnim akcentom na iskustvo koje Azerbejdžan posjeduje u ovoj oblasti kroz ASAN model”, kaže se u saopštenju.

Dukaj je naveo da će MJU cijeniti podršku SAPSSI-a u postepenoj realizaciji ovih projekta, a posebno u dijelu jačanja kapaciteta ljudskih resursa, u smislu razvoja kadrova, obuka, studijskih posjeta zaposlenih ASAN-u i konsultanskih usluga eksperata Državne agencije RA.

Dukaj je upoznao Mehdijeva sa prioritetima u radu MJU u budućem periodu.

On je rekao da su prioriteti MJU razvoj elektronskih servisa, sajber bezbjednosti i bezbjednosti podataka, razvoj digitalnih vještina za državne službenike, građane i osjetljive kategorije, kao i aktivnosti u oblasti upravljanja kvalitetom pružanja usluga.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS