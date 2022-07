Značajna podrška ambasade SAD-a Upravi policije

Podgorica, (MINA) – Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) pruža značajnu podršku Upravi policije u implementaciji zajedničkih aktivnosti sa drugim partnerskim službama SAD-a, naveo je direktor crnogorske policije Zoran Brđanin.

Brđanin je, tokom razgovora sa ambasadorkom SAD-a Džudi Rajzing Rajnke, ukazao na izuzetno uspješnu saradnju sa Kancelarijom za bezbjednost SAD-a, Međunarodnim programom pomoći u kriminalističkoj istrazi (ICITAP) i INL-om.

Kako je saopšteno iz policije, sagovornici su ocijenili da podrška koju američka ambasada pruža policiji, kroz vrijedne donacije i obuke, predstavlja rezultat izrazito plodotvorne saradnje.

“Na sastanku je bilo riječi o naporima koje policija ulaže u borbi protiv organizovanog kriminala u cilju efikasnije zaštite bezbjednosti građana Crne Gore, kao i o izradi Strategije za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i pratećeg Akcionog plana”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je Brđanin posebno istakao doprinos ICITAP-a u tom segmentu.

“Izradom Strategije za borbu protiv transnacionalnog kriminala i pratećim Akcionim planom će se stvoriti multidisciplinarni, integrisani i cjeloviti pristup svih relevantnih aktera koji će znatno doprinijeti suočavanju sa novonastalim izazovima koje donose novi oblici kriminala”, rekli su iz policije.

Naveli su da ostaju otvoren partner, spreman za kontinuirano unapređenje saradnje sa ambasadom SAD-a u svim segmentima od obostranog interesa.

