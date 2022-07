Značajan doprinos institucije Zaštitnika borbi protiv seksizma

Podgorica, (MINA) – Smjernice za eliminaciju seksizma u radu institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda doprinijeće unapređenju stanja u toj oblasti u Crnoj Gori.

To je ocijenjeno na sastanku radne grupe za izradu tog dokumenta, koju čine predstavnici institucije Zaštitnika i Instituta za pravne studije (IPLS).

U preporuci CM/Rec Savjeta Evrope iz 2019. godine za sprečavanje i suzbijanje seksizma kao jedna od mjera navodi se da države treba da ohrabre relevantna javna tijela i službe, među kojima su i zaštitnici ljudskih prava, da izrade i sprovedu kodekse ponašanja ili smjernice, u skladu sa sveobuhvatnom politikom za eliminaciju seksizma.

Dodaje se da za svrhe tih aktivnosti treba obezbijediti adekvatne resurse.

Kako prenosi PR Centar, zato je jedna od aktivnosti IPLS, koju sprovodi u okviru projekta „STOP seksizmu u Crnoj Gori“, da zajedno sa institucijom Zaštitnika izradi Smjernice za eliminaciju seksizma u radu institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Predstavnica Instituta Mirjana Ivanović kazala je da seksizam predstavlja jedan od najznačajnijih uzroka rodne neravnopravnosti u svim zemljama Evrope.

“U Crnoj Gori je sve prisutniji, rodno-stereotipni komentari i seksističke opaske i uvrede gotovo su dio svakodnevice javnog diskursa u Crnoj Gori”, kazala je Ivanović.

Nažalost, kako je dodala, seksistički govor mržnje je slabo prepoznat, a nizak nivo prijava za ovaj ali i druge vidove diskriminacije po osnovu pola i roda, govori u prilog nedovoljnoj informisanosti javnosti.

„Dodatno, ovakva ponašanja su takođe slabo i sankcionisana“, istakla je Ivanović.

Zamjenica Zaštitnika za oblast zaštite od diskriminacije, ranjivih grupa i rodne ravnopravnosti, Nerma Dobardžić, istakla je posvećenost institucije borbi protiv seksizma i ukazala na značaj adekvatnog reagovanja na tu, sve učestaliju pojavu u crnogorskom društvu.

„Važno je da ohrabrujemo žene i djevojčice da se edukuju o svojim pravima, kao i da znaju da mogu biti zaštićene od svakog vida diskriminacije pa i kada dolazi po osnovu roda i pola”, rekla je Dobardžić.

Ona je istakla da je institucija Zaštitnika na raspolaganju za svaku vrstu pomoći i podrške, a cijene da će te Smjernice doprinijeti unapređenju stanja po pitanju sprečavanja i borbe protiv seksizma.

Na sastanku je konstatovano da je, imajući u vidu poziciju u sistemu i ugled institucije Zaštitnika u crnogorskom društvu, važno da se strateški odgovor na pojavu seksizma pruža i djelimično usmjerava i sa pozicije te institucije.

“STOP seksizmu u Crnoj Gori” je podržan u okviru programa OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M BASE.

Taj program sprovodi Centar za građansko obrazovanje u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung, nevladinim organizacijama Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore i Politikon mreža, a u saradnji sa ministarstvima javne uprave i evropskih poslova.

Program, kako se navodi, finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

