Zbog vožnje pod dejstvom alkohola uhapšeno 56 vozača

Podgorica, (MINA) – Saobraćajna policija uhapsila je tokom vikenda 56 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je tokom vikenda na crnogorskim putevima evidentirana 41 saobraćajna nezgoda, u kojima nije bilo smrtno stradalih, kao ni osoba koje su teško povrijeđene.

Oni su rekli da je u saobraćajnim nezgodama, koje su se desile tokom vikenda, deset osoba zadobilo lake tjelesne povrede.

„Pripadnici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 234 prekršajne prijave i izdali 523 prekršajna naloga“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je saobraćajna policija oduzela 16 pari registarskih oznaka i isto toliko vozila isključila iz saobraćaja.

„Pripadnici saobraćajne policije su uhapsili 56 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, od čega 22 u Podgorici“, kazali su iz Uprave policije.

