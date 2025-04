Zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili opijata po 15 dana zatvora za četiri osobe

Podgorica, (MINA) – Sudije budvanskog Suda za prekršaje osudile su četiri osobe na po 15 dana zatvora zbog vožnje pod dejstvom alkohola i opijata.

Predsjednik budvanskog Suda za prekršaje Marko Đukanović kazao je da su R.B. (39) i L.M. (39) iz Herceg Novog, kao i I.A (26) iz Jagodine, oglašeni krivim u tri odvojena hitna postupka na kazne zatvora od po 15 dana.

„Sud je utvrdio da su okrivljeni upravljali vozilima na teritoriji Budve pod dejstvom droga različitih vrsta“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je tim osobama, u sjedištu suda u Budvi, suđeno u ponedjeljak i utorak.

„Uz kazne su im izrečene i zabrane upravljanja vozilima od po četiri mjeseca, kao i maksimalan broj kaznenih bodova. Okrivljeni I.A., je kao strani državljanin upućen na izdržavanje kazne zatvora prije pravosnažnosti rješenja“, ističe se u saopštenju.

Đukanović je rekao da u ponedjeljak O.S. (34) iz Budve pred odjeljenjem u Kotoru osuđen na kaznu zatvora od 15 dana, jer je tog dana u Kotoru zatečen da upravlja vozilom sa 2,49 promila alkohola u organizmu.

„Dežurna sutkinja odjeljena u Kotoru Jelena Stanišić je odredila da on ne može upravljati vozilima četiri mjeseca, nakon izdržavanja zatvorske kazne“, naveo je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS