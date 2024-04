Zbog napada na nadzornike u NP osuđeni na po pola godine zatvora

Podgorica, (MINA) – Osnovni sud u Podgorici osudio je D.K. i V.P. na kazne zatvora od po šest mjeseci, zbog napada na nadzornike u Nacionalnom parku (NP) Skadarsko jezero.

Iz Osnovnog suda u Podgorici saopštili su da su D.K. i V.P. oslobođeni optužbe da su izvršili krivično djelo nezakonit ribolov.

„Osnovni sud u Podgorici je D.K. i V.P. oglasio krivima zbog krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, zato što su 3. februara, u mjestu Pijesci u NP Skadarsko jezero, napali službena lica u vršenju službene dužnosti“, kaže se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da su službenici NP Skadarsko jezero, šef službe S. V. i nadzornik G. M, zatekli D.K. i V.P. u izlovu ribe, predstavili im se i saopštili da žele da kontrolišu njihovo plovilo, nakon ćega su okrivljeni pobjegli.

Iz Osnovnog suda su kazali da su nadzornici NP Skadarsko jezero sustigli plovilo D.K. i V.P.

Kako su naveli iz Suda, oštećeni S.V. je pokušao da iz čuna okrivljenih oduzme ribu, osti, akumulator i drveno veslo, a V.P. je počeo da pruža fizički otpor.

V.P. je, kako su rekli iz Osnovnog suda, udario ostima S.V. u lijevu ruku, a onda i u vrat.

„Dok je okrivljeni D.K. drvenim veslom zadao udarce oštećenom G.M, koji se pred njim ispriječio u predjelu rebara, a nakon toga u leđa i ramena, pri čemu je oštećeni S.V. zadobio lake tjelesne povrede“, kaže se u saopštenju.

Za to krivično djelo, kako su rekli iz Osnovnog suda, D.K. i V.P. su osuđeni kaznama zatvora u trajanju od po šest mjeseci.

„Okrivljeni D.K. i V.P. su oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično djelo nezakonit ribolov, pri čemu je sud našao da se u konkretnom ne radi o krivičnom djelu, već o prekršaju“, navodi se u saopštenju.

Iz suda su rekli da stranke imaju pravo na žalbu u roku od osam dana od prijema pisanog otpravka presude, koji će se izraditi u zakonskom roku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS