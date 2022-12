Zbog dodatnog saobraćaja na autu-putu nije povećan broj saobraćajnih nezgoda

Podgorica, (MINA) – Izgradnjom auto-puta Bar–Boljare obim saobraćaja na putu od Podgorice do Kolašina u odnosu na prošlu godinu porastao je za oko 1,7 hiljada vozila, a to nije dovelo do povećanja broja saobraćajnih nezgoda, pokazala je analiza Ministarstva kapitalnih investicija (MKI).

Dionica Smokovac-Mateševo na auto-putu Bar-Boljare otvorena je 14. jula, dok je naplata putarine i evidentiranje obima saobraćaja početo 21. jula.

U analizi uticaja te dionice na stanje bezbjednosti saobraćaja navodi se da je na putu od Podgorice do Kolašina izgradnjom auto-puta od avgusta do novembra ove godine, u odnosu na prošlu, obim saobraćaja porastao za oko 1,7 hiljada vozila.

Kako su naveli, obim saobraćaja je sa oko 8,9 hiljada vozila dnevno na magistralnom putu M-2 Podgorica-Kolašin, porastao na oko 10,6 hiljada, posmatrano za magistralni put i auto-put.

U analizi se objašnjava da je izgradnja auto-puta na dijelu od Podgorice do Kolašina generisala novi saobraćaj za oko 18 odsto, u odnosu na isti period prošle godine.

“Dodatni saobraćaj nakon izgradnje autoputa nije povećao ukupan broj saobraćajnih nezgoda, već je došlo do smanjenja trenda ukupnog broja nezgoda sa poginulim licima, povređenim licima i materijalnom štetom”, navodi se u analizi.

Dodaje se da zbog povećanja prosječne brzine na magistralnom putu M-2 Podgorica-Kolašin, do koje je došlo nakon smanjenja protoka saobraćaja otvaranjem auto-puta, nije povećan broj saobraćajnih nezgoda, već je trend koji je uspostavljen prvih mjeseci ove godine usporen.

“Od početka godine do puštanja auto-puta u eksploataciju na magistralnom putu M-2 Podgorica-Kolašin desilo se ukupno 55 saobraćajnih nezgoda (u prosjeku 8,5 SN/mjesec), pri čemu su tri osobe poginule, šest osoba teško povrijeđeno i 33 osobe lako”, kaže se u analizi.

Dodaje se da se, od puštanja auto-puta u rad pa do 1. decembra, na magistralnom putu Podgorica-Kolašin desilo ukupno 13 saobraćajnih nezgoda, pri čemu su dvije osobe teško povrijeđene, 14 osoba lako, i bez poginulih.

“Dok je u istom periodu na auto-putu registrovano ukupno devet saobraćajnih nezgoda, pri čemu su ukupno povrijeđene samo četiri osobe i to dvije teško i dvije lako”, navodi se u analizi.

U analizi se ističe da, ukoliko se posmatra period od 14. jula do 1. decembra, uključujući magistralni put i auto-put, ukupni broj saobraćajnih nezgoda iznosi 22 (4,9 aobraćajnih nezgoda mjesečno), pri čemu je bilo četiri teško povrijeđene i 16 lako povrijeđenih osoba, bez poginulih”, ističe se u analizi.

Navodi se da povećanje obima saobraćaja ove godine, u odnosu na isti period prošle, na putnom pravcu od Podgorice do Kolašina i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, pokazuje da je izgradnja auto-puta, pored drugih društveno-ekonomskih efekata, imala značajan efekat na smanjenje rizika nastanka saobraćajnih nezgoda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS