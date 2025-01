Završen protest u Podgorici, zatražili ostavke Šaranovića i Bečića

Podgorica, (MINA) – Više hiljada građana okupilo se večeras na protestu ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u Podgorici, sa kojeg su zatražene ostavke ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu Alekse Bečića.

Protest je organizovala neformalna grupa studenata „Kamo sjutra?“, povodom nedavne tragedije na Cetinju, u kojoj je ubijeno 12 osoba, među kojima i dvoje djece.

Učesnici protesta nosili su transparentne „Bečiću, Šaranoviću, Šćepanoviću, ajte polako”, “Ostavka je minimum odgovornosti”, Normalan život?”, “Studenti protiv nasilja”.

Okupljeni su na početku protesta dvanaestominutnom šutnjom odali počast žrtvama masakra na Cetinju.

Organizatori su na protestu iznijeli zahtjeve od kojih je prvi da Šaranović i Bečić odmah podnesu ostavke, navodeći da smatraju da je ostavka moralan čin.

Oni su upitali da li su 22 života za tri godine, među kojima četvoro djece, dovoljna da se preuzme odgovornost.

Jedan od predstavnika studenata Marko Vukčević rekao je da su protiv svake vrste nasilja.

“Želimo da živimo u bezbjednoj državi, a to ne znači da želimo da živimo u policijskoj državi”, rekao je Vukčević.

On je kazao da ne žele da iko krši ljudska prava tako što će iko osim doktora moći da ima uvid u ljekarske kartone građana.

“Prevelik nadzor građana ne rješava probleme i istovremeno povećava osjećaj nelagodnosti kod svih. Moramo se pozabaviti mentalnim zdravljem čitavog društva”, rekao je Vukčević.

On je pozvao na ispunjavanje svih njihovih zahtjeva.

“A prvi je taj da ostavke moraju da se podnesu odmah”, kazao je Vukčević.

On je rekao da žele građansku državu i da je svaka vlast tu da služi građanima.

“U ovome smo zajedno za bezbjedniju, demokratsku Crnu Goru svih građana”, poručio je Vukćević.

Na protestu je saopšteno da zahtijevaju demilitarizaciju društva i oduzimanje oružja, uz revidiranje svih dozvola koje su izdate u proteklom periodu.

Treći zahtjev je uspostavljanje policije u zajednici, a četvrti se tiče ponovnog uvođenja građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u osnovnim i srednjim školama.

Zatraženo je i proglašenje moratorijuma na izdavanje novih dozvola za oružje do izmjena zakona o oružju, kao i onemogućavanje zakonite kupovine oružja bez prethodne dozvole za držanje oružja.

Sa protesta je zatraženo i pooštravanje uslova za držanje oružja, veća kontrola streljačkih klubova koji građanima izdaju fiktivne potvrde kako bi lakše dobijali dozvole, kao i uvođenje visokog mjesečnog poreza na posjedovanje i držanje oružja.

Neformalna grupa studenata „Kamo sjutra?“ je ranije večeras organizovala okupljanje i na Cetinju, gdje su građani ispred spomenika Lovćenska vila dvanaestominutnom ćutnjom odali počast stradalima.

