Započet program Sprečavanje nasilja i vandalizma u školama

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) i Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga potpisali su danas Sporazum o saradnji sa direktorima osnovnih i srednjih škola, čime je zvanično započet pilot program Sprečavanje nasilja i vandalizma u školama.

Kako je saopšteno iz MPNI, program će biti sproveden u 26 škola širom Crne Gore sa ciljem unapređenja bezbjednosti i stvaranja sigurnijeg okruženja za učenike.

Program će biti implementiran u opštinama Podgorica, Cetinje, Nikšić, Berane, Bijelo Polje, Rožaje, Andrijevica, Danilovgrad, Ulcinj, Herceg Novi i Bar.

“U okviru ovog programa, asistenti i asistentkinje za sprečavanje nasilja i vandalizma, izabrani putem Javnog poziva koji je MPNI objavilo u maju ove godine, su raspoređeni u škole kako bi pružili potrebnu podršku i osigurali uspješno sprovođenje aktivnosti na terenu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će pilot program trajati deset mjeseci i očekuje se da će doprineti smanjenju nasilja i vandalizma u školama, kao i unapređenju opšte sigurnosti učenika i osoblja.

Ministarke prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović i rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naida Nišić, kazale su da su zadovoljne zbog početka tog važnog projekta.

“Istakle su da je cilj programa ne samo sprečavanje nasilja, već i unapređenje kvaliteta cjelokupnog obrazovnog ambijenta, te su poželjele uspjeh svim učesnicima u njegovoj realizaciji”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS