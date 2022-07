Za zdravstvene ustanove preko pet miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Vlada je donijela odluku da se 5,16 miliona EUR nepotrošenih donacija za ublažavanje i suzbijanje posljedica koronavirusa raspodijele zdravstvenim ustanovama, po specifikaciji Ministarstva zdravlja.

To je predviđeno odlukom o prestanku važenja odluke o načinu i uslovima raspodjele novca prikupljenog donacijama radi ublažavanja i suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemije kovida, koju je Vlada donijela na sjednici.

Iz Vlade su kazali da je odlukom predviđeno da se neutrošenih 5,16 miliona EUR preusmjere na Glavni račun državnog trezora, a da Ministarstvo finansija izvrši njihovu raspodjelu u okviru potrošačke jedinice Fond za zdravstveno osiguranje, po specifikaciji Ministarstva zdravlja.

Kako se navodi, Domu zdravlja (DZ) Cetinje za rekonstrukciju 330 hiljada EUR, opštim bolnicama (OB) Kotor i Berane za nabavku mamografa ukupno 387,2 hiljade EUR, Kliničkom centru (KCCG) za video endoskopski stub sa 4K monitorom 60,5 hiljada.

“OB Kotor i OB Berane za nabavku angio sale 2,2 miliona EUR, OB Bijelo Polje za digitalni RTG i sanitetsko vozilo 259,64 hiljade, SB Risan za RTG aparat, C luk i reanimobil 325,24 hiljade EUR, KCCG za komoru za citostatike i softver sa licencama za doktore 463 hiljade EUR”, kaže se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da je za OB Bar za magnetnu rezonancu opredijeljeno 758,8 hiljada EUR, KCCG-u za skrining za novorođenčad 121,4 hiljade EUR i OB Bar za nabavku hitne opreme 251,96 hiljada.

Navodi se da je Vlada, povodom učešća muške košarkaške reprezentacije na Evropskom prvenstvu podržala predlog Ministarstva sporta i mladih da obezbijedi finansijsku podršku Savezu, odnosno seniorskoj reprezentaciji.

To će, kako su kazali iz Vlade, u redovnoj proceduri biti formalizovano na sljedećoj sjednici.

Dodaje se da je Vlada utvrdila amandman na Predlog zakona o dopunama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kojim je izvršena tehnička dopuna teksta Zakona koji je već upućen u skupštinsku proceduru.

Vlada je usvojila i izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Službeni list Crne Gore u prošloj godini sa Izvještajem nezavisnog revizora o reviziji finansijskih iskaza.

“U ovom izvještajnom periodu izdato je 146 brojeva “Službeni list Crne Gore” u kojima je objavljeno ukupno 1.962 propisa i drugih akata, osam brojeva Međunarodnih ugovora u kojima je objavljeno 26 akata i 48 brojeva Opštinskih propisa u kojima je objavljeno 2.363 akata organa lokalne samouprave”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su dodali da je nezavisni revizor dao pozitivno mišljenje na reviziju finansijskih iskaza za prethodnu godinu.

Vlada je na sjednici odobrila preusmjeravanje 47,17 hiljada EUR Upravi za katastar i državnu imovinu.

“Uprava za katastar i državnu imovinu će za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova sprovesti postupak nabavke i ugradnje namještaja za potrebe Graničnog prelaza Ranče i za potrebe adaptiranog objekta u Rožajama za potrebe Stanice granične policije Rožaje”, navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije (EU) u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.

“Donošenjem Odluke Crna Gora se u dijelu zajedničke vanjske i bezbjednosne politike u potpunosti usklađuje sa odlukama Savjeta EU”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je Vlada danas usvojila i informaciju o potrebi obezbjeđivanja dodatnih finansijskih sredstava za realizaciju IPA 2018 programa za oblast zdravstva.

U Informaciji se navodi da, usljed značajnog rasta cijena građevinskog materijala na tržištu, sve prispjele ponude za dvije tenderske procedure „Izvođenje radova na izgradnji Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju KCCG“ i „Izgradnja zgrade Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti sa Operativnim centrom za vanredne situacije“ prekoračuju procijenjene vrijednosti.

“Imajući u vidu da je krajnji rok za ugovaranje za IPA 2018 2. decembar ove godine, navedeni nedostatak sredstava bi mogao da ugrozi blagovremenu realizaciju, to jest Uprava javnih radova ne može da nastavi sa procesom ugovaranja dok se ne obezbijede nedostajuća sredstva”, rekli su iz Vlade.

Iz Vlade su naveli da, nakon preliminarne procjene, novac koji nedostaje za realizaciju predmetnih projekata iznosi minimum 2 miliona, dok će se tačan iznos utvrditi nakon potpisivanja ugovora.

“S tim u vezi, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da navedena finansijska sredstva obezbijediti u Kapitalnom budžetu za 2023. i 2024. godinu”, kaže se u saopštenju.

