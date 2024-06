Za vikend uhapšeno 40 vozača

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su, tokom vikenda, evidentirane 54 saobraćajne nezgode, u kojima je jedna osoba poginula, dok je osam povrijeđeno teže, a 22 lakše.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, podnijete su 124 prekršajne prijave, izdata 1.024 prekršajna naloga, a privremeno je oduzeto 16 pari registarskih oznaka i isto toliko vozila isključeno iz saobraćaja.

“Uhapšeno je 40 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci i ostalih težih prekršaja iz oblasti saobraćaja”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, od tog broja 30 osoba je uhapšeno zbog vožnje pod dejstvom alkohola u organizmu u nedozvoljenoj količini, pet vozača je uhapšeno zbog vožnje pod dejstvom opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstani.

Navodi se da je pet vozača uhapšeno zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

“Od ukupnog broja uhapšenih, njih 11 je lišeno slobode u Podgorici, šest u Pljevljima, četiri u Budvi”, kaže se u saopštenju policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS