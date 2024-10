Za unapređenje energetske efikasnosti u objektima obrazovanja 24 miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas usvojila Informaciju o zaključivanju Ugovora o kreditu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za potrebe finansiranja Projekta unapređenja energetske efikasnosti u objektima obrazovanja u Crnoj Gori, u iznosu od 20 miliona EUR i prihvatila tekst Ugovora.

Kako je saopšteno iz Vlade, ukupna procijenjena vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 24 miliona EUR.

„Od tog iznosa, 20 miliona EUR će biti obezbijeđeno putem predmetnog kreditnog aranžmana sa EBRD-om, dok će preostalih četiri miliona biti osigurano putem investicionog granta iz Regionalnog programa energetske efikasnosti (REEP), koji finansira Evropski fond za Zapadni Balkan“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je, pored toga, EBRD putem donatorskih sredstava osigurao i novac za tehničku pomoć projektu u iznosu od približno 0,17 miliona EUR.

Iz Vlade su ukazali da je projektom obuhvaćeno 12 objekata na jugu, devet objekata centralnog regiona i tri objekta na sjeveru.

„Ove zgrade služe različitim nivoima obrazovanja, uključujući osnovno obrazovanje (18 zgrada), srednje (dvije zgrade), predškolsko (dvije zgrade) i visoko (jedna zgrada), i obuhvataju ukupnu površinu od 93.220 metara kvadratnih“, precizita se u sapštenju.

Kako je naglašeno u Informaciji, za te objekte EBRD banka je izradila izvještaj o energetskoj reviziji i studiju izvodljivosti i istim su analizirali trenutnu potrošnju energije i predložili mjere za poboljšanje njihove energetske efikasnosti.

Iz Vlade su pojasnili da predložene mjere uključuju i unapređenje omotača zgrade, sistema grijanja, osvjetljenja, obnovljivih izvora energije i tehnologije pametnih zgrada, s ciljem smanjenja potrošnje energije, emisije CO2 i operativnih troškova.

„Takođe, predložena je instalacija sistema za upravljanje zgradama, mjere uštede vode, te ne-EE mjere poput uvođenja rampi, poboljšanja bezbjednosti i jačanja strukture“, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi jačanja kapaciteta Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Iz Vlade je saopšteno da je u cilju daljeg jačanja kapaciteta SDT, te ubrzanja procesa adaptacije stare zgrade Vlade za njene potrebe, bilo bi neophodno da objekat SDT-a i posebne organizacione jedinice Uprave policije za rad sa SDT-om dobije status objekta koji obezbjeđuje Uprava policije.

Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo unutrašnjih poslova da u što kraćem roku, pripremi i dostavi Vladi predlog odluke o dopuni Odluke o određivanju ličnosti, objekata i prostora koje obezbjeđuje Uprava policije.

