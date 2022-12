Za stambena pitanja zaposlenih u prosvjeti 250 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Vlada je odobrila preusmjeravanje 250 hiljada EUR Ministarstvu prosvjete, za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u prosvjeti.

Iz Vlade je saopšteno da je taj novac određen za realizaciju obaveza iz Sporazuma o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u prosvjeti, Stambene zadruge „Solidarno”.

U saopštenju se navodi da je Vlada na sjednici utvrdila Predlog zakona o računanju vremena.

„Donošenje ovog Zakona neophodno je kako bi Crna Gora imala svoj zakon kojim će regulisati ovu oblast i definisati računanje vremena na nacionalnom nivou koje je usklađeno sa evropskim zemljama, kao i radi usklađivanja sa Direktivom 2000/84/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 19. januara 2001. godine o ljetnjem računanju vremena“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je na sjednici utvrđen i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu.

„Izmjenama se predlažu u cilju daljeg pojednostavljenja procedure u pogledu skraćenja vremena i smanjenja troškova za privredne subjekte, na način što je predviđeno da akt o registraciji privrednih subjekata, kao i evidenciji o neosuđivanosti pribavlja nadležni organ po službenoj dužnosti“, naveli su iz Vlade.

U saopštenju se navodi da se predlaže i brisanje člana kojim je bilo propisano da se promet duvana i duvanskih proizvoda u slobodnim zonam i slobodnim skladištima vrši u skladu sa zakonom kojim su uređene slobodne zone i zakonom kojim je uređena spoljna trgovina.

„Prema predloženom zakonu tretman slobodnih zona i slobodnih skladišta uređivao bi se ovim zakonom“, kazali su iz Vlade.

Vlada je danas donijela i Odluku o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u narednoj godini.

Time će se, kako su rekli iz Vlade, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama, stvoriti preduslovi za raspisivanje javih konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u narednoj godini.

Kako je saopšteno, Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji javnih konkursa i odobrenih projekata u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama u prošloj godini.

U Izvještaju se navodi da je, na osnovu 28 raspisanih javnih konkursa u prošloj godini raspodijeljeno 4.251.357 EUR, odnosno 91,59 odsto opredijeljenih sredstava.

Navodi se da se 330 hiljada EUR odnosi na konkurs za oblast kultura i umjetnost, koji je još uvijek u toku, odnosno još uvijek nije donijeta odluka o raspodjeli sredstava.

U saopštenju se navodi da je usvojena i Strategija za unapređenje zaštite i zdravlja na radu 2022. – 2027. sa Akcionim planom implementacije za narednu godinu.

„U oba dokumenta, kako se navodi u Informaciji, su prepoznati ključni problemi u oblasti zaštite i zdravlja na radu, a koje je neophodno urediti da bi ovu oblast unaprijedili“, kazali su iz Vlade.

Iz Vlade su istakli da je strateški cilj unapređenje zaštite i zdravlja na radu na svim nivoima djelovanja u procesu rada, koji bi obuhvatio humani, socijalni i ekonomski segment kao jednu cjelinu, sa krajnjim rezultatom obezbjeđivanja sigurnog i zdravog radnog mjesta za sve zaposlene.

Vlada je, kako se navodi, usvojila Akcioni plan zapošljavanja za narednu godinu, kojim je definisano 66 aktivnosti koje prate smjernice Evropske komisije u dijelu implementacije poltike zapošljavanja.

Sprovođenje tih aktivnosti, kako su kazali, treba da doprinese unapređenju stanja na tržištu rada, koje se ogleda u rastu zaposlenosti kroz podsticaje za zapošljavanje, smanjenju disbalansa između ponude i tražnje na tržištu rada i većem uključivanju u tržište rada osjetljivih ciljnih grupa nezaposlenih osoba.

Kako se navodi, Vlada je usvojila i Program monitoringa životne sredine Crne Gore za narednu godinu, za čije sprovođenje je obezbijeđena 401 hiljada EUR.

Dodaje se da je Vlada usvojila Izvještaj o predsjedavanju Crne Gore Američko – jadranskom poveljom (A5) tokom ove godine.

U Izvještaju se navodi da je promocija evoratlantske perspektive strateški važnog regiona Zapadnog Balkana bila jedan od prioriteta crnogorskog predsjedavanja A5 koje se odvijalo u izazovnim političkim i bezbjednosnim uslovima u Evropi i regionu.

„U tom dijelu, Crna Gora je tokom svih aktivnosti u okviru predsjedavanja bila jasna u osudama ruskog rata i agresije protiv Ukrajine, kao i poštovanju ukrajinskog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je usvojena Informacija o sudskim postupcima koji se vode pred sudovima u Crnoj Gori, povodom poništaja rješenja o razrješenju direktora obrazovno-vaspitnih ustanova.

„Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta je u julu prošle godine razriješilo funkcije 187 direktora obrazovno-vaspitnih ustanova na teritoriji Crne Gore, koji su podnijeli ukupno 150 tužbi nadležnim osnovnim sudovima za poništenje rješenja o razrješenju direktora obrazovno-vaspitnih ustanova“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da, u dosadašnjem toku postupaka, kako se navodi u Informaciji, postoji preko 60 prvostepenih i deset pravosnažnih i izvršnih presuda protiv države Crne Gore – Ministarstva prosvjete.

„Kako bi šteta za budžet bila znatno smanjena, Vlada je zaključila da je neophodno u postojećim postupcima smanjiti troškove, na način što će se priznavati tužbeni zahtjevi u kojima teče parnica u skladu sa već uspostavljenom sudskom praksom, a nastale troškove dobrovoljno isplaćivati na osnovu pravosnažnih presuda“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je neophodno preduprijediti nove sudske troškove u postupcima naknade štete za manje isplaćenu i izgubljenu zaradu na način što će obračunska službe Ministarstva prosvjete prije pokretanja parničnog postupka, izvršiti isplatu manje isplaćenih zarada, na način kako je navedeno.

Vlada je usvojila i Izvještaj o realizaciji Programa stručnog osposobljavanja osoba sa stečenim visokim obrazovanjem za 2022/2023. godinu.

„Za Program 2022/2023. godine, koji se organizuje jedanaestu godinu zaredom, poslodavci su iskazali najveće interesovanje do sada, što je rezultiralo oglašavanjem 16.575 slobodnih mjesta za stručno osposobljavanje, dok je ukupan broj osoba sa stečenim visokim obrazovanjem koji se prijavio za učešće u Programu 2.866“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS