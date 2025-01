Voda sa Mareze nije za piće

Podgorica, (MINA) – Voda sa izvorišta Mareza zamućena je i nije za piće, upozorili su iz podgoričkog Vodovoda i preporučili građanima da koriste flaširanu ili vodu iz drugih vodosistema.

Kako su kazali iz preduzeća Vodovod i kanalizacija, obilne padavine tokom noći na području Podgorice povećale su mutnoću vode na izvorištu Mareza.

Oni su preporučili građanima da prokuvavaju vodu prije upotrebe, a naročito djeca, trudnice, stari i stanovništvo sa oslabljenim imunim sistemom.

“Ili da koriste bezbjedne alternative to jest vodu iz kontrolisanih izvora vodosnabdijevanja – flaširane vode, na odgovarajući način dopremljenu zdravstveno ispravnu vodu iz drugog vodovodnog sistema, izvorišta i slično”, naveli su iz Vodovoda.

