Voda sa Mareze nije za pić

Podgorica, (MINA) – Voda sa izvorišta Mareza nije za piće jer su današnji rezultati fizičko hemijskih analiza pokazali povećanu mutnoću, saopšteno je podgoričkog Vododova.

Iz Vodovoda su kazali da, shodno preporukama Instituta za javno zdravlje, korisnici koji se snabdijevaju vodom sa tog izvorišta treba da koriste bezbjedne alternative iz kontrolisanih izvora vodosnabdijevanja (flaširane vode, na odgovarajući način dopremljenu zdravstveno ispravnu vodu iz drugog vodovodnog sistema, izvorišta).

“Napominjemo i da je hlorisanje vode koja se distribuira potrošačima, čime se obezbjeđuje mikrobiološka ispravnost vode, uredno i pod stalnim nadzorom”, kaže se u saopštenju.

Sa vodoizvorišta Mareza se snabdijevaju potrošači naselja Mareza, Tološi, Blok V i VI, dio grada preko Morače, centar Grada, dio ispod Gorice, Malo Brdo, Stara Varoš, Zabjelo, Pobrežje, Zelenika, Dahna, Dajbabe, City kvart, dio Zete, Gornja i Donja Gorica.

Iz Vodovoda su istakli da je stanje na ostalim vodoizvorištima na teritoriji Glavnog grada stabilno.

“Svi ostali potrošači iz djelova grada koji nijesu navedeni mogu bez problema i bojazni koristiti vodu za piće iz vodovodnog sistema Glavnog grada”, navodi se u saopštenju.

