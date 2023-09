Vlada predložila da se projektuje nova zgrada za smještaj svih tužilaštava

Podgorica, (MINA) – Vlada je predložila da se projektuje nova zgrada u okviru kompleksa pravosudnih institucija na Starom Aerodromu, u kojoj bi bila smještena sva tužilaštva.

Iz Vlade su rekli da su danas usvojili Informaciju o analizi postojećeg stanja i potrebi rješavanja pitanja prostornih kapaciteta pravosudnih organa u Podgorici, sa akcentom na potrebe državnih tužilaštava.

“Cilj tog dokumenta je prijedlog koncepta za projektovanje nove zgrade tužilaštva u okviru kompleksa pravosudnih institucija na Starom Aerodromu, pripremu i sprovođenje budućih aktivnosti na poboljšanju prostornih i funkcionalnih, uslova tehnologije i bezbjednosti, kao i energetske efikasnosti”, kazali su iz Vlade.

Oni su naveli da taj dokument može da posluži kao koncept i predlog rješenja za izmještanje, dok će se precizniji, odnosno konačni gabariti i kapaciteti razrađivati i utvrditi nakon izrade Idejnih i Glavnih projekata novih objekata za smeštaj pravosudnih organa.

“Predlaže se smeštaj svih tužilaštva u jedan objekat – Zgradu C spratnosti Po+P+8 , sa jednim nivoom podzemne garaže, sa zajedničkim prizemljem sa pisarnicom i osam spratova u kojima bi bili smešteni svi potrebni sadržaji”, kazali su iz Vlade.

Oni su rekli da je za kompletnu realizaciju projekta neophodno obezbjediti oko 12 miliona EUR, kao i troškove upravljanja projektom, ukoliko projekat vodi neka međunarodna organizacija.

Kako su kazali, koncept planiranja objekata pravosuđa u ovoj fazi grupiše četiri suda u dvije zgrade na jednoj parceli, a sve tužilačke organe u zgradu koja se nalazi na susjednoj parceli.

“Procijenjeno trajanje izmjene planske dokumentacije, izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, izrade projetne dokumentacije, sprovođenje tendera i izgradnju objekta je oko pet godina”, naveli su iz Vlade.

Oni su kazali da dodatna godina za realizaciju projekta mora biti previđena ukoliko dođe do kašnjenja u nekoj od fazi projekta, što je kod ovako kompleksnih projekata čest slučaj.

Iz Vlade su naveli da su zadužili Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da sagledaju mogućnost izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana Konik – Stari aerodrom III, kako bi stvorili uslove za adekvatno privođenje namjeni katastarske.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS