Vlada na elektronskoj sjednici smijenila Kenteru

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas, na predlog premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića, smijenila vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Sava Kenteru.

Kako saznaje Pobjeda, Kentera je smijenjen na elektronskoj sjednici, većinom glasova.

Abazović je ranije danas novinarima u Budvi kazao da ima određene primjedbe na rad ANB-a, i da neki ljudi više neće moći da ostanu u Agenciji.

On je to rekao odgovarajući na pitanje da li sumnja da su Kentera i njegov pomoćnik Drago Spičanović povezani sa švercom cigareta, kao što je to u emisiji “Načisto” kazao bivši direktor Uprave prihoda i carina Rade Milošević.

“Imam određene primjedbe u odnosu na rad ANB-a”, rekao je Abazović na marginama 2BS foruma.

Kako je naveo, njihova obaveza je da obavijeste premijera ako su imali saznanja da se sa robom ne postupa kako je predviđeno, i da daju upozorenje.

“Čekam još neke informacije. Neki ljudi u ANB-u tu neće moći više da ostanu”, kazao je Abazović.

