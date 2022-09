Vlada mjerama da utiče i na smanjenje aerozagađenja

Podgorica, (MINA) – Crnogorska Vlada, mjerama protiv energetske krize, mora uzeti u obzir sprečavanje povećanog aerozagađenja, do čega će nesporno doći ukoliko bude restrikcija u snabdijevanju domaćinstava strujom, smatraju u Ekološkom pokretu Ozon.

Iz te nevladine organizacije su kazali da je, imajuću u vidu izraženu ekonomsku krizu koja se, kako su naveli, ne može zamaskirati statistikom povećanja minimalnih plata i penzija, jasno da se građani u pripremi sezone grijanja sve više opredjeljuju za fosilna goriva.

“Konkretno drva i ugalj, zbog čega će kvalitet vazduha biti ugrožen i što će se negativno odraziti na javno zdravlje”, kaže se u saopštenju Ozona.

Navodi se da Vlada treba da postupi odgovorno i kroz rebalans budžeta, u saradnji sa Elektroprivredom Crne Gore (EPCG), i da usvoji podsticajne mjere za odgovorno i racionalno korišćenje električne energije.

Iz Ozona su kazali da podsticajne mjere treba da budu primjenjive za građane i domaćinstva, i da utiču da se tokom zime grijanje vrši na ekološki prihvatljiv način.

“Najava Elektroprivrede Republike Srpske da je u pripremi softver putem kojeg će građanima koji od oktobra do marta iduće godine uštede od pet do 20 odsto električne energije računi biti umanjeni za 30 do 100 odsto, mogao bi biti kvalitetna smjernica kako se vodi briga o javnom zdravlju i kvalitetu vazduha”, smatraju u Ozonu.

Oni su kazali da je neprihvatljiv potcjenjivački odnos ka energetskoj krizi proširio paniku među građanima prilikom pripreme ogrjeva za predstojeću sezonu grijanja.

Zbog toga je, kako su naveli, došlo do rasta cijena fosilnih goriva, većeg obima nelegalne sječe, ekokriminala, sive ekonomije, što se sve odražava i na javno zdravlje, stvara trajne ekološke i ekonomske posljedice koje utiču na društvo u cjelini.

“Postoji realna opasnost da će najugroženiji građani, usljed nemaštine, koristiti ne samo otpadno drvo, već i druge vrste otpada za potrebe grijanja u domaćinstvima”, upozorili su iz Ozona.

Time će, kako su dodali, osim spoljnjeg doći i do povećanog aerozagađenja u domovima, što se mora izbjeći upravo kroz podsticajne mjere.

“Upravo zato pozivamo Vladu i EPCG da pokažu brigu o građanima, i da umjesto populističkih kampanja donesu konkretne mjere i pokažu odgovornost prema javnom interesu”, kaže se u saopštenju.

Iz Ozona su kazali da se nadaju da će politička kriza brzo biti okončana i da će nova Vlada odmah po imenovanju krenuti u izradu nove Strategije za razvoj energetike koja će pratiti aktuelna dešavanja.

“I ponuditi odgovarajuće projekte za obezbjeđivanje energetske stabilnosti i nezavisnosti, korišćenjem ekološki prihvatljive energije i pravilno upravljanje postojećim prirodnim resursima”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS