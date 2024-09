Više ulica na Starom aerodromu bez vode

Podgorica, (MINA) – Dio naselja Stari aerodrom u Podgorici ostao je bez vode, zbog pucanja cijevi, a ekipe Vodovoda otklanjaju kvar.

Iz podgoričkog Vodovoda agenciji MINA su kazali da je u pitanju veći kvar i da bi trebalo da potrošači dobiju vodu oko 15 sati.

Cijev je pukla u ulici Bore Stankovića, poslije ponoći.

Iz Vodovoda su rekli da je bez vode više ulica na Starom aerodromu i jedna ulica na Koniku.

