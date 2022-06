Velika podrška Inicijativi o zaštiti profesionalnog novinarstva

Podgorica, (MINA) – Veliki broj crnogorskih medija i medijskih organizacija podržao je Inicijativu o zaštiti profesionalnog novinarstva od negativnog uticaja lažnih vijesti i uspostavljanje Fonda za suprotstavljanje dezinformacijama čija je svrha očuvanje i unapređenje novinarstva u javnom interesu.

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) u saradnji sa Društvom profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG) i uz podršku Evropske unije od početka godine sprovodi konsultacije i pripremaju tu inicijativu.

Programska direktorica CDT-a Milica Kovačević objasnila je da je Inicijativa zasnovana na ideji da borba protiv dezinformacija ne može biti uspješna ako je ne podržavaju i ne predvode mediji i novinari koji djeluju u javnom interesu.

Kovačević je rekla da su mediji prihvatili da učestvuju u postupku pripreme i definisanja pravila funkcionisanja Fonda koji će kao predlog biti upućen nadležnom ministarstvu i Vladi Crne Gore.

“CDT je već predstavio ovu ideju Ministarstvu kulture i medija i imamo njihovo razumijevanje za našu inicijativu”, kazala je Kovačević

Ona je navela da su podržavaoci inicijative, iako dolaze sa različitih pozicija i imaju različite uređivačke politike, saglasni oko principa koji čuvaju novinarstvo od pogubnog uticaja dezinformativnih kampanja i aktivnosti.

“Oni će nastojati da da u svom radu afirmišu načela transparentnosti, integriteta, tačnosti, korišćenja kredibilnih izvora, etike i prava na ispravku informacije”, rekla je Kovačević.

Prema njenim riječima, Inicijativu su podržali nacionalni javni servis Radio Televizija Crne Gore (RTCG), televizije sa nacionalnom frekvencijom Vijesti i Nova M, kao i televizije Adria i A Plus.

Kovačević je navela da su Inicijativu podržali i lokalni javni emiteri, radio-televizije Nikšić, Pljevlja, Cetinje i Rožaje .

“Uz medijsku kuću Vijesti, podršku smo dobili i od dnevnih novina Pobjeda i Dan uključujući i portale, i od nedjeljnika Monitor. Inicijativu podržava i novinska agencija MINA, kao i portali CDM, Portal Analitika, Onogost.me, Normalizuj.me, Investitor.me, Bizniscg.me, Ulcinj.info”, istakla je Kovačević.

Ona je kazala da inicijativu podržavaju i radio stanice Tivat, Titograd, Radio D, Elmag, Mag i El, Laki, Krš i Radio Feniks.

“Podršku inicijativi dali su i organizacije koje se bave medijima Institut za medije Crne Gore, Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), Medijska Asocijacija Jugoistočne Evrope (MAJE), Medijski savjet za samoregulaciju, NVO 35 mm i Građanska Alijansa”, kazala je Kovačević.

Ona je rekla da su Inicijativu podržali i pojedinci – brojni novinari/ke i urednici/e iz različitih medijskih kuća.

Kovačević smatra da saglasnost medija oko potrebe za borbom protiv dezinformacija i principima na kojima ona počiva pokazuje da u Crnoj Gori, uprkos tradicionalnoj podijeljenosti medijske scene, postoji prostor za jednu dobru i korisnu podjelu.

“Podjelu na medije koji se bave novinarstvom u javnom interesu nasuprot publikacijama koje šire dezinformacije iz ekonomskih, političkih ili ideoloških motiva”, ocijenila je Kovačević.

Ona je kazala da će CDT i DPNCG će do kraja godine, nakon inkluzivnog i otvorenog konsultativnog procesa, ponuditi Vladi model za pružanje podrške medijima koji se žele pridružiti borbi protiv dezinformacija.

“Pozivamo sve medije i medijske organizacije koje su iz bilo kog razloga propustili da podrže ovu inicijativu, da to učine do kraja jula, na način što će nam poslati saglasnost da prihvataju našu inicijativu”, poručila je Kovačević.

