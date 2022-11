Večeras i sjutra nestabilne vremenske prilike

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori se večeras i sjutra očekuju kratkotrajne olujne vremenske nepogode i jak južni vjetar, posebno na sjeveru, upozorili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Iz tog resora su kazali da je Direktorat za zaštitu i spašavanje, na osnovu informacije dobijene od Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, poslao obavještenje svim učesnicima u sistemu zaštite i spašavanja u cilju podizanja nivoa operativne spremnosti.

Kako su naveli, večeras i sjutra se očekuje ciklonska aktivnost u južnim-primorskim i centralnim dijelovima Crne Gore.

“To će usloviti kratkotrajnu jaku kišu, sa uslovima za lokalne kratkotrajne olujno vremenske nepogode i jak južni vjetar posebno u višim predjelima na sjeveru i na primorju kratkotrajno olujni udari južnog vjetra”, kazali su iz MUP-a.

Oni su kazali da je u južnom Jadranu kratkotrajno moguće podizanje nivoa mora i jaki talasi.

“Zbog očekivane kratkotrajno intezivne kiše, u centralnim i južnim predjelima, potencijalno su mogući bujični problemi prvenstveno na bujičnim tokovima i u urbanim sredinama”, upozorili su iz MUP-a.

Direktorat za zaštitu i spašavanje pozvao je građane da svoje aktivnosti prilagode najavljenoj meteorološkoj situaciji.

