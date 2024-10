Uvećani koeficijenti za zaposlene u studentskim i đačkim domovima

Podgorica, (MINA) – Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović i predsjednica Sindikata đačkih i studentskih domova Magdalena Kasalica potpisale su danas izmjene Granskog kolektivnog ugovora (GKU) kojim će biti uvećan koeficijent zaposlenim u ustanovama učeničkog i studentskog standarda.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) kazali su da se izmjenama GKU za ustanove učeničkog i studentskog standarda postojeći koeficijenti složenosti uvećavaju za tri odsto.

„To sa uvećanjem od deset odsto koje se primjenjuje od 1. jula predstavlja poštovanje ranije izmijenjenog GKU u dijelu kojie se tiču kumulativnog uvećanja zarada od najmanje 17 odsto u neto iznosu u odnosu na zarade prije 1. jula“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da u odnosu na jun procentualno uvećanje iznosi od 17,1 do 18,8 odsto, odnosno od 95,34 do 158,85 EUR, u zavisnosti od dužine radnog staža.

„Realizujući dogovoreno, MPNI i Vlada Crne Gore pokazuju ozbiljnost i odlučnost da kroz poboljšanje statusa zaposlenih u domovima učenika i studenata, ispune preduslove za ostvarivanje ciljeva planiranih u budućem periodu“, poručuje se u saopštenju.

