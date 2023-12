URA: Predložićemo povećanja naknada za materijalno obezbjeđenje

Podgorica, (MINA) – Poslanički klub Građanskog pokreta (GP) URA predložiće povećanje naknada za materijalno obezbjeđenje porodica, saopšteno je iz te partije.

Iz URA-e su ukazali da Predlogom budžeta za narednu godinu nije predviđeno nikakvo povećanje naknada za materijalno obezbjeđenje porodica, koje spadaju u jednu od najsiromašnijih grupa.

Kako su naveli, oko sedam hiljada porodica u Crnoj Gori prima socijalnu pomoć u iznosu od 85 do 161 EUR, u zavisnosti od broja članova porodice.

“Jasno je da oni zaslužuju značajno veću pažnju države, iz tog razloga država mora na adekvatan način pomoći i toj ekonomski najugroženijoj grupi našeg stanovništva”, poručili su iz GP URA.

