Ambasada SAD donirala policiji opremi vrijednu 3,4 miliona USD

Podgorica, (MINA) – Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori donirala je Upravi policije opremu za potrebe specijalnih jedinica, vrijednosti 3,4 miliona USD.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, donacija američke Ambasade, po programu „Fonda 333“, prezentovana je danas u kampu na Zlatici.

Navodi se da je, u skladu sa projektom “Fonda 333” Ministarstva odbrane SAD sa kojim je započeto proteklih godina, u cilju podrške institucijama bezbjednosti Crne Gore u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala, policiji donirana oprema ukupne vrijednosti 3,4 miliona USD.

“Značaj donirane opreme ogleda se u jačanju kapaciteta organizacionih jedinica Sektora policije posebne namjene u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala, u unapređenju efikasnosti rada Sektora i dostizanju potrebnog stepena obučenosti, opremljenosti i interoperabilnosti”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, za potrebe Protivterorističke jedinice i Posebne jedinice policije donirano je šest motornih vozila sa kojima je podignut nivo mobilnosti taktičkih timova, pouzdanog transporta na službene zadatke i efikasnosti u izvršavanju službenih zadataka.

Tim jedinicama je, dodaje se, donirana i kolektivna taktička oprema, individualna taktička oprema i dodaci za lično naoružanje koji se koriste u procesu obučavanja policijskih službenika.

„Za potrebe Grupe za protivdiverzionu zaštitu donirana su dva motorna vozila, kapsula za transport eksplozivnih naprava, individualna oprema za zaštitu i kolektivna oprema za protivdiverzione preglede na terenu“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da će se poboljšanjem opremljenosti pripadnika specijalnih jedinica unaprijediti efikasnost izvršenja najsloženijih zadataka iz domena nadležnosti Sektora.

“Donacijom će se takođe podići nivo lične zaštite i bezbjednosti pripadnika Sektora koji učestvuju u visokorizičnim poslovima i zadacima”, ističe se u saopštenju.

Brđanin je, kako je saopšteno, istakao veoma značajnu podršku koju Ambasada pruža ukupnom unapređenju kapaciteta crnogorske policije, ali i u domenu implementacije zajedničkih aktivnosti i reformskih procesa Uprave policije.

On se zahvalio na vrijednim donacijama i obukama koje su, kako se navodi, rezultat kvalitetne i kontinuirane saradnje sa Ambasadom i drugim partnerskim službama SAD-a.

Ambasadorka SAD u Podgorici Džudi Rajzing Rajnke je istakla da je oprema koja je donirana pokazatelj njihove posvećenosti Crnoj Gori kao značajnom partneru.

Donirana oprema će, kako je naglasila, pomoći u nadogradnji kapaciteta crnogorske policije, a samim tim i doprinijeti bezbjednosti cjelokupne zajednice.

Rajnke je ukazala na to da se donacija nadovezuje na kontinuiranu podršku koju SAD pruža crnogorskim institucijama za sprovođenje zakona.

„Istakla je značaj posvećenosti i profesionalnosti pripadnika crnogorske policije koji svakodnevno nesebično služe u misiji zaštite bezbjednosti svih njenih građana”, navodi se u saopštenju policije.

