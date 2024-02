Unapređenje operativnih sposobnosti Vojske važno za jačanje bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Unapređenje operativnih sposobnosti Vojske Crne Gore (VCG) važno je za jačanje bezbjednosti i stabilnosti države, a oružane snage Crne Gore i Velike Britanije su posvećene jačanju savezničkih odnosa, kazao je načelnik Generalštaba VCG Mitar Klikovac.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, on je to rekao u razgovoru sa britanskim vojnim atašeom Entonijem Kalunjatom, tokom posjete inžinjerskog tima britanskih Oružanih snaga Inžinjerskoj četi za podršku VCG.

U saopštenju se navodi da su Klikovac i Kalunjat razgovarali o dosadašnjoj saradnji inžinjerijskih jedinica dvije države, kao i mogućnosti za njeno širenje.

Klikovac je kazao da posjeta inžinjerskog tima predstavlja nastavak uspješne saradnje i jačanja veza između dvije države.

“Važno je da nastavimo dalje unapređenje operativnih sposobnosti VCG i tako jačamo bezbjednost i stabilnost naše države, dok oružane snage obje zemlje ostaju posvećene jačanju savezničkih odnosa”, rekao je Klikovac.

Kalunjato je istakao da je ta posjeta bila odlična prilika da britanski inžinjeri svjedoče profesionalizmu, motivaciji, vještinama i naporima crnogorskih inžinjera, a posebno, kako se navodi, u vezi sa njihovom pomoći civilnim organima.

„Vojna pomoć se obično poziva kako bi se obezbijedile sposobnosti koje relevantni civilni organi nemaju ili ih u odgovoru na hitan slučajne ne mogu angažovati u neophodnoj mjeri”, objasnio je Kalunjato.

Prema njegovim riječima, taj poduhvat govori o širem odnosu dvije države, kao i kontinuiranoj posvećenosti Ujedinjenog kraljevstva pružanju podrške Oružanim snagama Crne Gore u postizanju njenih i ciljeva koji se odnose na NATO sposobnosti.

Komandir Inžinjerijske čete VCG Fikret Balić kazao je da su britanskim kolegama prezentovali kapacitete jedinice, sa težištem na inžinjerijsku strukturu, zadatke i izazove.

“Siguran sam da će ova razmjena iskustava doprinijeti daljem unapređenju naših inžinjerskih sposobnosti i operativne efikasnosti naše čete”, kazao Balić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, tokom boravka, pripadnici oba vojnoinžinjerijska tima su posjetila i pregledala montažne mostove “Bejli”, koje je VCG postavila u Bijelom Polju i Mojkovcu nakon poplava 2023. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS