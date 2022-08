Ulaganje u obrazovanje mladih jedina sigurna investicija

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete nastaviće da doprinosi osnaživanju mladih, a motivisanje tih generacija da ostanu u Crnoj Gori jedan je od prioriteta, poručili su iz tog Vladinog resora.

Iz Ministarstva su, povodom Međunarodnog dana mladih, kazali da će, kao krovna institucija u obrazovanju, biti siguran partner za budućnost svim mladim građanima Crne Gore.

Prema njihovim riječima, ulaganje u obrazovanje mladog čovjeka jedina je sigurna investicija u životu.

„Mi se trudimo da stvorimo što bolje uslove i pružimo što više mogućnosti kako bismo im olakšali taj proces“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da nijednog trenutka neće posustati u namjeri da koračaju rame uz rame sa crnogorskom omladinom na tom putu.

„Nastavićemo da doprinosimo osnaživanju mladih, jer je motivisanje tih generacija da ostanu u svojoj zemlji jedan od prioriteta Ministarstva“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva prosvjete kazali su da su svjesni problema i neriješenih pitanja sa kojima se mladi u Crnoj Gori suočavaju godinama unazad i poručili da će se truditi da im olakšaju.

„Samo društvo koje ima obrazovane i zadovoljne mlade ljude može biti uspješno. Stvaranje takvog ambijenta obaveza je svih nas“, istakli su iz Ministarstva.

