Ukinuto rješenje o produženju pritvora Milu Božoviću

Podgorica, (MINA) – Apelacioni sud ukinuo je rješenje Višeg suda u Podgorici o produženju pritvora predsjedniku Opštine Budva Milu Božoviću i predmet vratio tom sudu na ponovni postupak i odlučivanje.

U saopštenju Apelacionog suda se navodi da je taj sud uvažio žalbu Božovićevog branioca.

„Pa je povodom te žalbe, žalbe Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i po službenoj dužnosti ukinuo rješenje Višeg suda u Podgorici o produženju pritvora od 12. maja i predmet vratio tom sudu na ponovni postupak i odlučivanje“, dodaje se u saopštenju.

Tu odluku je, kako se navodi, vijeće Apelacionog suda donijelo na sjednici u srijedu.

Iz Apelacionog suda su podsjetili da je rješenjem Višeg suda Božoviću produžen pritvor za još dva mjeseca, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i tri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Navodi se da je pritvor Božoviću produžen po pritvorskim osnovima iz Zakonika o krivičnom postupku.

„Ispitujući prvostepeno rješenje povodom izjavljenih žalbi i po službenoj dužnosti, vijeće Apelacionog suda je ocijenilo da prvostepeni sud nije dao jasne i valjane razloge u pogledu postojanja osnovane sumnje da je okrivljeni Božović izvršio krivična djela koja mu se stavljaju na teret, kao materijalno-pravne pretpostavke za određivanje, odnosno produženje pritvora”, kazal su iz Apelacionog suda.

Kako su naveli, to predstavlja bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, zbog čega je bilo nužno ukinuti prvostepeno rješenje.

„Ocijenjeno je da je prvostepeni sud samo paušalno naveo iz čega proizilazi osnovana sumnja i za šta je okrivljeni osnovano sumnjiv, pri tom ne navodeći konkretne dokaze“, kazali su iz Apelacionog suda.

Oni su naveli da prvostepeni sud nije dao bližu analizu dokaza koji bi potkrijepili činjenične navode iz naredbe o proširenju istrage SDT-a, odnosno osnovanu sumnju da je Božović izvršio krivična djela stavljena mu na teret.

U saopštenju se navodi da je Apelacioni sud prvostepenom sudu naložio da u ponovnom postupku otkloni bitnu povredu odredaba krivičnog postupka.

„Tako što će, ukoliko nađe da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni izvršio predmetna krivična djela, određeno i jasno navesti činjenice i okolnosti koje proizilaze iz dokaza koji se nalaze u spisima predmeta“, kaže se u saopštenju.

Apelacioni sud je naložio da Viši sud navede i iz kojih konkretno dokaza proizilazi postojanje osnovane sumnje da je Božović izvršio krivična djela koja mu se u konkretnom stavljaju na teret.

„Nakon čega će biti u mogućnosti da donese pravilnu i zakonitu odluku“, dodaje se u saopštenju.

