Ukidaju se maske u oganima državne uprave, trgovinama, aerodromima

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori narednih 14 dana neće biti obavezno nošenje zaštitnih maski u organima državne uprave, trgovinama, aerodromima, željezničkim, autobuskim stanicama i benzinskim pumpama, saopšteno je iz Vlade u tehničkom mandatu.

Iz Vlade su kazali da su, saglasno trenutnoj epidemiološkoj situaciji, a na osnovu sveobuhvatne analize broja novooboljelih i epidemioloških indikatora, kao i uporednih parametara u odnosu na stanje u državama regiona i šire, odlučili da se izmijene mjere o suzbijanju epidemije koronavirusa.

“Ukida se obaveza nošenja zaštitnih maski u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, organima lokalne samouprave, javnim ustanovama i drugim subjektima koji vrše javna ovlašćenja u kojima se neposredno pružaju usluge građanima”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da se obaveza nošenja maski ukida i u objektima u kojima se obavlja trgovina prehrambene robe – marketi, supermarketi, hipermarketi, uključujući zelene pijace i štandove i tezge u zatvorenom prostoru, kao i u zatvorenim djelovima aerodroma, željezničkim i autobuskim stanicama, kao i benzinskim pumpama.

“Uprkos povoljnijoj epidemiološkoj situaciji ostaje snažna preporuka za nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima, kao i svim drugim mjestima gdje se primijeti veće grupisanje ljudi”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su istakli da se ta preporuka posebno odnosi na hronične bolesnike, starije i imunokompromitovane osobe.

“Aktuelne epidemiološke mjere na snazi su narednih 14 dana. Dalji razvoj epidemiološke situacije može da utiče na izmjenu postojećih mjera”, rekli su iz Vlade.

