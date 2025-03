Uhapšeno šest vozača, jedan vozio 235 km/h na auto-putu

Podgorica, (MINA) – Saobraćajna policija je, u prethodna 24 sata, uhapsila šest vozača zbog prekoračenja brzine, vožnje pod dejstvom alkohola, marihuane i kokaina, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je mobilna jedinica saobraćajne policije na auto-putu uhapsila P.P. (25) iz Podgorice, koji je vozio 235 kilometara na sat (km/h).

Iz policije su rekli da je time zabilježeno najveće prekoračenje brzine od otvaranja auto-puta.

Kako su naveli, sudija za prekršaje izrekao je P.P. kaznu zatvora od 20 dana.

„Mobilna jedinica saobraćajne policije je na putu Podgorica – Danilovgrad kontrolisala, a potom i uhapsila K.K. (20) iz Danilovgrada, mladog vozača, koji je upravljao vozilom brzinom od 152 km/h na dijelu puta gdje je najveća dozvoljena brzina 60 km/h“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na istoj dionici uhapšen i S.D. (23), koji je vozio 146 km/h na dijelu puta gdje je propisano ograničenje od 60 km/h.

Dodaje se da su službenici saobraćajne policije u Igalu uhapsili S.P. (36) zbog upravljanja vozilom sa 2,61 promilom alkohola u organizmu.

„Kontrolom vozača u mjestu Dubrava u Herceg Novom, uhapšen je M.S.(22), za kojeg je testiranjem utvrđeno da je vozio pod dejstvom marihuane“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je u Nikšiću uhapšen vozač M.K.(27).

„Testiranjem je utvrđeno da je M.K. vozilom upravljao pod dejstvom kokaina i priveden je sudu za prekršaje u Nikšiću“, naveli su iz policije.

