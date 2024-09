Uhapšena osoba koja je uperila pištolj u policijske službenike

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su M.V. koji je, nakon što je pokušao bjekstvo, uperio pištolj u pravcu policijskih službanika.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici podgoričkog Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su danas u 17 sati i 31 minut obaviješteni od kolega iz Odjeljenja bezbjednosti Budva da se jedna osoba vozilom uputila iz pravca Budve u pravcu Cetinja i da kod sebe ima oružje.

„Toj osobi je policija na Cetinju izdala naređenje da se zaustavi, o šta se on oglušio i nastavio kretanje ka Podgorici“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u mjestu Barutana gdje je policija postavila blokadu M.V. izašao iz vozila i dao se u bjekstvo, nakon čega su ga zaustavili policijski službenika.

„Prilikom lišavanja slobode lice je uperilo pištolj u pravcu policijskih službenika nakon čega je razoružan i uhapšen“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je kod M.V. policija tom prilikom pronašla pištolj i više komada pištoljske municije, kao i hladno oružje.

