Uhapšena međunarodno tražena osoba iz Turske

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je danas u Podgorici međunarodno traženu osobu B.C. (39) iz Turske, za kog se sumnja da je vođa organizovane kriminalne grupe iz te države.

Iz Uprave policije su na Tviteru /Twitter/ napisali da se B.C. potražuje potražuje radi vođenja krivičnog postupka zbog više krivičnih djela izvršenih na teritoriji Turske.

„Nadležni organi Turske ga potražuju zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije, kršenje zakona o vatrenom oružju, pokušaja ubistva i drugih KD“, navodi se u objavi policije.

Ističe se da je policija došla do informacija da je B.C. koristio lažni identitet i da se skrivao na teritorijama više država.

„Operativne informacije ukazuju da je riječ o vođi jedne organizovane kriminalne grupe iz Turske. U toku su dalje policijske mjere i radnje u odnosu na više osoba“, dodali su iz policije.

