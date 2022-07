Uhapšen službenik UIKS-a

Podgorica, (MINA) – Službenici policije procesuirali su Specijalnom državnom tužilaštvu 12 osoba osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije, i uhapsili službenika Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) V.L, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su njihovi službenici u četvrtak sproveli akciju „UIKS“.

Kako su naveli, krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije podnijeta je protiv R.Z, M.V, S.K, D.K, G.V, I.T, S.K, D.B, R.M, F.K, R.Ž. i V.L, dok se R.Z. i M.V. sumnjiče i za teško ubistvo putem

podstrekavanja.

„V.L, službenik UIKS-a, je uhapšen, sedam osumnjičenih je trenutno nedostupno nadležnim organima, dok se četiri osumnjičena nalaze u UIKS-u na izdržavanju kazni zatvora zbog drugih krivičnih djela“, kaže se u saopštenju.

Sumnja se da je V.L. za zadatak imao pružanje logističke podrške prilikom izvršenja krivičnog djela.

Iz policije su rekli da se sumnja da su R.Z. i M.V. tokom 2020. godine formirali kriminalnu organizaciju sa ciljem izvršenja najtežih krivičnih djela protiv života i tijela, a čiji članovi su postali ostali osumnjičeni.

Kako su naveli, u cilju realizacije kriminalnog plana, R.Z. i M.V. podstrekavali su druge članove kriminalne organizacije na izvršenje teškog krivičnog djela protiv života i tijela na štetu lica suprotstavljene kriminalne organizacije.

