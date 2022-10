Uhapšen osumnjičeni za silovanje maloljetnice

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su u Baru M.M. (74), koji je osumnjičen za silovanje maloljetnice, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da se sumnja da je M.M. izvršio to krivično djelo tako što je upotrebom fizičke snage i mimo volje odveo oštećenu do svoje kuće, zaključao ulazna vrata i mimo njene volje izvršio obljubu ili izjednačen čin.

Navodi se da je tom prilikom oštećenoj nanio tjelesne povrede, koje je opisao ljekar specijalista Opšte bolnice u Baru.

“O predmetnom događaju obaviješten je tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu M.M. uhapšen”, kaže se u saopštenju.

