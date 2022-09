Uhapšen osumnjičeni za pokušaj silovanja maloljetnice

Podgorica, (MINA) – Pljevaljska policija uhapsila je N.K. zbog sumnje da je maloljetnu žensku osobu pokušao da primora na seksualni odnos, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je policiji u Pljevljima je u nedjelju uveče prijavljeno da je jedna osoba pokušala primorati na seksualni odnos maloljetnu žensku osobu u Ulici Vuka Kneževića.

„Postupajući po prijavi službenici policije su došli do saznanja da je N.K. 11. septembra oko 23 sata u stanu koji se nalazi u pomenutoj ulici, držeći i stežući za vrat oštećenu, pokušao primorati na polne radnje bez njenog pristanka, upućujući joj i prijetnje“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da je sa događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, po čijem je nalogu N.K. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljene polne radnje.

U saopštenju se dodaje da je rasvijetljeno i krivično djelo prevara u pokušaju, koje je učinjeno na štetu Opštine Pljevlja.

Kako su naveli iz policije, nepoznati učinilac je, lažno se predstavljajući kao predsjednik Opštine Pljevlja 19. aprila, pokušao da dovede u zabludu službenike Sekretarijata za finansije kojima je putem mejla dostavio instrukcije za plaćanje nepostojećih obaveza od 38.453 EUR.

Iz policije su kazali da su, putem međunarodne policijske saradnje sa EUROPOL-om, identifikovali izvršioca tog djela i došli do saznanja da je riječ o V.J.M.F. (24) iz Portugala, i protiv nje je podnijeta krivična prijava.

Kako je saopšteno, 3. septembra oko 21 sat i 45 minuta, dežurna služba pljevaljske policije obaviještena je da je u ulici Principova, ispred jedne pekare, došlo do tuče između više osoba.

Dodaje se da su policijski službenici identifikovali vinovnike događaja i da je krivična prijava podnijeta protiv D.M. (17) iz Pljevalja zbog krivičnog djela ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči ili svađi,

D.M. je, kako se sumnja, nakon kraćeg verbalnog sukoba sa A.Lj. (19) iz Pljevalja, E.H. (21) iz Podgorice i E.H., ušao u pekaru odakle je uzeo kuhinjski nož, izašao i uputio se trčeći ka tim osobama, koji su se udaljile.

„Krivična prijava podnijeta je i protiv A.Lj. (19) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči ili svađi, koji je uzeo nož u ruku kako bi prijetio D.M. (17)“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su dodali da je prijava podnijeta i protiv E.H. (21) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo laka tjelesna povreda, na štetu maloljetnog D.M. kojeg je gađao kamenicom i povrijedio mu lijevu nogu.

