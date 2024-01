Uhapšen osumnjičeni za aktiviranje eksploziva u dvorištu kuće

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su E.G. (25) zbog sumnje da je početkom oktobra prošle godine, u mjestu Donja Cijevna, aktivirao eksploziv u dvorištu kuće Z.K. (39).

Iz Uprave policije je saopšteno da je tom prilikom pričinjena materijalna šteta na kući, a oštećena su i dva vozila i jedan četvorotočkaš.

„Na licu mjesta je, u prisustvu vještaka za požare, eksplozije i havarije, izvršen uviđaj i u dvorištu je pronađena i jedna neaktivirana ručna bomba“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je E.G. uhapšen po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva i da mu se na teret stavljaju krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

