Uhapšen načelnik Odjeljenja za sprečavanje krijumčarenja i još tri osobe

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) uhapsili su načelnika Odjeljena za sprečavanje krijumčarenja Ž.I. i tri člana Komisije za uništavanje oduzetih cigareta, zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i primanje mita.

Portparol Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) Vukas Radonjić kazao da je SPO hapšenja sprovelo nakon ocjene dosad prikupljenih dokaza, a po nalogu državnog tužioca u SDT-u.

„SPO je uhapsilo Ž.I., načelnika Odjeljenja za sprečavanje krijumčarenja i N.A., R.V. i M.S., članove Komisije za uništavanje oduzetih cigareta Uprave prihoda i carina (UPC), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i primanje mita“, naveo je Radonjić u saopštenju.

On je rekao da će uhapšene osobe biti sprovedene državnom tuziocu radi saslušanja u svojstvu osumnjičenih, najkasnije u roku od 24 sata od hapšenja.

„Ranije su, u istom predmetu, uhapšeni osumnjičeni predsjednik Komisije za uništavanje oduzetih cigareta E.A., šef mobilnog tima za suzbijanje krijumčarenja UPC M.P. i vozač kamiona sa oduzetim cigaretama D.B.“, kazao je Radonjić.

Kako je naveo, oni su uhapšeni zbog sumnje da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, primanje mita i zloupotreba službenog položaja, a nakon saslušanja im je određeno zadržavanje do 72 sata.

„Postupak izviđaja u predmetu, koji obuhvata i druga službena lica, pored osumnjičenih i uhapšenih, pokrenulo je SDT po službenoj dužnosti, a dokazi i obavještenja su prikupljani u saradnji sa SPO“, rekao je Radonjić.

On je dodao da se radi zaštite interesa i svrhe postupka za sada neće iznositi više podataka, i da će SDT blagovremeno obavijestiti javnost o svojim daljim radnjama i njihovim rezultatima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS